Bayrou à Macron : « On ne gouverne pas contre le peuple » !

C’est les voyous, on appelle ça « À bon entendeur, salut ! »

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Nous vous avons déjà narré les remontrances faites au président de la République par le patron du Modem. Il a sorti ses griffes en lui intimant l’ordre de ne pas passer en force la réforme des retraites.

Pense-t-il que son premier message n’était pas assez limpide ? Sans doute ! C’est pourquoi il a recommencé avec une phrase qui sonne comme un ultimatum : « On ne gouverne pas contre le peuple » !

En appeler au peuple contre un président qui se flatte d’avoir été élu par le peuple ressemble beaucoup à une déclaration de guerre. Bayrou veut que la réforme des retraites soit précédée d’une concertation.

Et quoi de mieux que le Conseil national de la refondation qu’il préside pour une concertation ? On consultera les syndicats, les élus locaux, les citoyens tirés au sort. Ça prendra des mois. Et à l’arrivée, la réforme sera entièrement vidée de sa substance. Alors Bayrou pourra dire à Macron : « C’est moi le boss ! »