« Badroulboudour » de Jean-Baptiste de Froment : un conte hilarant, lunaire et poétique

- Ce livre, étrange objet littéraire écrit au passé, parvient à créer un univers d’une originalité certaine, grâce à son charme anachronique, entre autres. Les références qu’il convoque y sont inépuisables. On pense, parmi mille autres choses, aux Fleurs bleues de Raymond Queneau, pour le parallélisme humoristique entre deux personnages, l’un du passé, l’autre du présent. On pense aussi parfois au Fabuleux destin d’Amélie Poulainde Jean-Pierre Jeunet, en raison du ton décalé, faussement tragique de l’histoire, ou à On connaît la chanson, d’Alain Resnais, lorsque l’un des personnages parle du sujet de sa thèse qui semble dérisoire et n’intéresse personne. On pense encore, à cause des rêves maladroits d’enfants dans la boutique de lingerie pour matrones, à Cendrillon, d'Eric Reinhardt, car l’un des protagonistes connaît ses premiers émois au contact des catalogues Phildar de sa grand-mère. On pense encore à Kafka, en raison des inexplicables accusations auxquelles le personnage principal est confronté, à Vian ou à Aragon, à cause de la prédominance de situations absurdes et guignolesques, jamais dénuées de poésie. Ces multiples clins d'œil parviennent eux-même à créer un roman inédit et surprenant.

- S’il est toujours un peu artificiel de séparer le fond de la forme d’un texte, il va de soi que l’ampleur de l’écriture de ce livre, ses phrases longues, fournies, complexes, contredisent heureusement la mode des textes sobres, dépouillés, pour ne pas dire indigents, qui pullulent dans les librairies. Les descriptions y sont précises et ne s’économisent jamais. Les analyses du malaise du personnage principal, par exemple, sont extrêmement bien exprimées, à travers les sentiments provoqués de part et d’autre comme dans les artifices utilisés pour les dissimuler. Les yeux des personnages, leur taille, leurs seins, leurs cheveux, tout y est consigné avec une étonnante méticulosité. Ce précieux souci du détail parvient à rendre le texte étonnamment juste, donnant même envie d’en relire des passages.

- L’humour est omniprésent dans ce livre, et son espièglerie joue notamment sur les mots, les références culturelles, l’histoire ou la littérature. Les enfants malicieux, parfois méchants, sont croqués avec une ironie mordante. Le jeu de téléréalité littéraire, présenté par Frédéric Bulot en partenariat avec les éditions Grassouille, constitue probablement l’un des moments les plus drôles du roman. Antoine Galland, ayant perpétuellement conscience de sa propre gaucherie et de sa propre ringardise, est un anti-héros si gentiment ridicule qu’il ne peut qu’attirer la sympathie.

- Malgré son ironie féroce et ses allures de farce, le livre ne sombre jamais dans une peinture grotesque ou désespérante de toute chose. Force est de constater que des problématiques assez profondes s’y posent. La réflexion sur le rapport d’Antoine Galland au personnage créé à partir de son homonyme disparu depuis plusieurs siècles, traducteur ambigu et oublié des Mille et Une Nuits, pose la question du travail et du talent non révélés, et de ce qu’ils signifient en termes de souffrance muette, de renoncement à la reconnaissance ou à l’amour. On en apprend aussi, dans ce roman, sur la culture orientale, notamment à travers la princesse Badroulboudour, “pleine lune des pleines lunes” et sur les prismes occidentaux qui la troublent. En ce sens, ce livre comique n’est pas qu’un divertissement : il parvient à s’extraire de ses propres sarcasmes pour parler d’amour sans mièvrerie, ou de connaissance et d’histoire d’une manière intelligente et fine.