"Babysitter" de Joyce Carol Oates : toujours un superbe style malgré quelques longueurs

Écrit comme un thriller, on suit pas à pas les atermoiements et les hésitations de l’héroïne qui, au milieu de tous ces meurtres atrocement perpétrés et qui se produisent de plus en plus près de chez elle, se retrouve enlisée dans une relation adultérine aussi inexplicable que malsaine. Un piège cruel se referme sur cette bourgeoise plus habituée aux galas de charité qu’aux rencontres sordides.