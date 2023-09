Aymeric Caron portait un bandana…

Aymeric Caron n’a pas apprécié que Gabriel Attal interdise l’abaya dans les établissements scolaires.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Aymeric Caron n’a pas apprécié que Gabriel Attal interdise l’abaya dans les établissements scolaires. "C’est, dit-il, islamophobe et ça stigmatise les filles musulmanes. Tout le monde, affirme-t-il, peut porter ce qu’il veut".

A l’appui de sa démonstration, il a un argument irréfutable : "Je portais un bandana".

De quelle religion le bandana est-il le symbole ? De la secte des bandanaïdes ou des bandanalatres. D’où viennent-ils ? D’Afrique ? D’Afrique du Nord ?

La fréquentation des moustiques et des cancrelats a dû faire du mal à son intelligence. A moins qu’avoir trop serré son bandana, il ait détruit ses matières grises.

Dans le meme genre, en moins drôle, le Conseil Français du Culte Musulman juge le choix de Gabriel Attal islamophobe et discriminant pour les musulmans. "En France, clame-t-il, on trouve des abayas dans tous les magasins". Là, on se demande combien de jeunes filles catholiques en abayas a vu le CFCM. Les islamistes affirment que l’abaya n’est pas un vêtement religieux. Si tel est le cas, de quoi se mêlent-ils ?