Simon H. Lee est maître de conférences en sciences atmosphériques à l'école des sciences de la terre et de l'environnement de l'université de St Andrews. Il est également co-rédacteur en chef du journal Weather de la Royal Meteorological Society. Ses recherches portent sur la prévisibilité, la variabilité et les changements météorologiques et climatiques à grande échelle dans les régions extratropicales, et plus particulièrement sur le vortex polaire stratosphérique. Il s'intéresse particulièrement à la compréhension et à l'application des régimes météorologiques à différentes échelles de temps.