"Avant la terreur" : le portrait d’une époque, entre nihilisme et bouffonnerie. Une grande réussite …

Ses admirateurs, surtout s’ils ont vu son précédent spectacle – Je suis un pays, en 2017 – ne seront donc pas surpris de découvrir Avant la terreur, qu’il qualifie lui-même d’ « hyper brut ». La mécanique scénique monumentale et extrêmement ambitieuse se déploie dans la boue, l’eau, le faux sang, la merde et toutes sortes de liquides dévastateurs. Le spectateur est tout d’abord convié à rejoindre la scène pour partager, au milieu des acteurs, le début du spectacle. C’est le prélude à une immersion qui fait du public un élément à part entière du spectacle.

Pour Vincent Macaigne, « le monde est bloqué de partout (…) et annoncé comme une forme d’apocalypse ». La fureur est partout dans Avant la terreur : les acteurs crient et s’apostrophent plus qu’ils ne se parlent dans un climat de violence permanente, comme reflet de notre époque. Certes de beaux moments mélancoliques et désespérés parsèment cette vision glaçante et cauchemardesque, mais c’est surtout l’apocalypse qui nous guette à chaque instant.

Richard III n’est qu’un prétexte pour l’auteur d’exprimer sa vision de la société, de donner à voir l’état du monde. Bêtise, cruauté, folie, assassinats, dévastation tout semble n’être que drame en séries. Les repères temporels sont brouillés, les personnages sont les jouets d’un jeu de massacre : tout espoir semble perdu comme le montrent ces images d’accidents projetées en fond. Tout cela nous est jeté en pleine face et nous atteint comme un uppercut.

Vincent Macaire exige beaucoup de ses comédiens et comédiennes. Physiquement et psychologiquement. Ils répondent avec une énergie incroyable, un jeu d’une justesse parfaite ; ils font don de leur corps et de leur voix au texte et aux indications du metteur en scène. On donnera la palme à Pascal Rénéric, qui campe un Richard III, tour à tour machiavélique et perdu, puissant et idiot.