Au fil des jours et autres nouvelles de Giorgio Caproni

"Au fil des jours et autres nouvelles" : parler ne suffit pas, penser non plus. Ecrire c’est tenter d’être. Un recueil de 17 nouvelles traduites pour la première fois en France

Au fil des jours et autres nouvelles

De Giorgio Caproni

Cahiers de l’Hôtel de Gallifet, Paris

Introduction de Michela Baldini

Traduit de l’italien par Irène Bouslama et Lucia Visonà

Parution le 13 septembre 2013

198 pages

18 €

THÈME

Le brillant poète italien Giorgio Caproni a écrit, fait traduire 17 nouvelles qui ont été publiées en France trente-trois ans après sa mort. Elles sont si frappantes que le livre Au fil des jours et autres nouvelles en est le témoin où le poète écrit “J’ai toujours gardé la nostalgie des nouvelles et je crois avoir été l’un des premiers poètes à avoir donné une dimension narrative à mes vers.” Un exemple en est donné dans le chapitre intitulé “ Un indicible battement de cœur : Dans le paysage aveuglé de Rome en été, une jeune fille est toujours comme une source d’eau qui jaillit des rochers, une brise délicieusement fraîche surtout si elle a les bras nus et qu’elle porte une robe décolletée et des sandales. Il vous vient alors une envie pressante d’effleurer ses bras tendres et ce visage pour y trouver cette sensation de fraîcheur apaisante, pareille au soulagement infini que l’on trouve en posant une main gonflée d’un sang et brûlant sur du marbre.”

Si la beauté est une force indéniable dans ce livre, les sentiments, l’amour mais aussi la violence ont une présence où la sexualité sait intervenir et émouvoir superbement.

POINTS FORTS

A la différence de bien des œuvres, l’humanité, la nature, les mers et les montagnes sont autant de cadres perpétuels que l’esprit, le cœur, les joies et les peines s’y installent avec une constante vérité.

La perspicacité de l’auteur impressionne par ses choix et ses certitudes à un moment où la France s’interroge sur les menaces qui se multiplient autour d’elle. En effet, au début de l’automne 2023, la France voit les assassinats se multiplier dans diverses de ses grandes villes et créer ainsi la peur aussi bien dans les écoles que dans les demeures privées.

QUELQUES RÉSERVES

Aucune réserve. Le livre de Giorgio Caproni est si rare que l'on en voit peu de cette qualité. Chacune de ses nouvelles devient une image immédiate qui nous pénètre.

ENCORE UN MOT...

Les œuvres de Giorgio Caproni n’ont en rien vieilli : il peut être de tous les âges et il a l’habileté de faire naître, puis disparaître, ceux qu’il a connus. Tout lecteur de Au fil des jours et autres nouvelles sera surpris par l’image immédiate que l’auteur sait donner : les couleurs données sont si puissantes que nombre d’entre elles pourraient séduire bien des cinéastes. Époustouflant cet auteur italien !

La traduction française de ses poésies a été faite par Isabelle Lavergne et Jean-Yves Masson et parue sous le titre d’Oeuvre Poétique en 2014 (Galaade). En 1992 la traduction de deux des nouvelles de Giorgio Caproni est parue chez Verdier pour Le labyrinthe et Le gel du matin.

UNE PHRASE

« Le train dans lequel nous voyagions était si plein de soldats qu’il avait des allures de convois militaires. Comme nous venions tous du même front, les conversations et les disputes, alimentées par le vin, étaient sonores, tapageuses. Tout le monde exprimait pourtant la même joie, ou plutôt, la même excitation fébrile à l’idée du retour et des récits à faire aux amis, et, surtout, aux femmes. » (p. 43)

« Le marin …se vantait depuis sa plus tendre jeunesse de n’avoir jamais cédé aux séductions des femmes, y compris celles des sirènes des ports qui charment les équipages, souvent pour le plus grand malheur de ces derniers. Il était, certes, jeune et plus tout jeune, entré dans leurs chambres sordides, à Marseille, Gênes ou encore Tunis où il les étreignait avidement en respirant leur odeur de talc et de sueur. Mais après avoir fait ce qu’il avait à faire, il n’avait jamais couru le risque de sortir de leurs bras le cœur enflammé » (p. 166).

L'AUTEUR

Giorgio Caproni (1912-1990), né en Toscane, vivra à Gênes, puis à Rome. Lors de la Seconde Guerre mondiale, mobilisé, Caproni prit part à la Résistance. Ses œuvres littéraires se succèderont de 1943 à 1986 allant de la prose à des chroniques autobiographiques comme à des récits de voyages.