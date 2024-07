Astronomie : nous allons bientôt assister à l'un des événements spatiaux les plus rares que le monde ait jamais vus

Une représentation de notre planète Terre est visible lors de la visite du Planétarium de Shanghai, récemment ouvert à Shanghai, le 30 juillet 2021.

Atlantico : Le passage de l’astéroïde 99942 Apophis non loin de la Terre se profile à l’horizon et pourrait intervenir dans les années à venir. Apophis s'approchera à moins de 32 000 kilomètres de la surface de la Terre, soit plus près de notre planète que certains de nos satellites. Pourquoi Apophis est-il si spécial et en quoi cet événement est unique et si rare ?

Olivier Sanguy : Découvert en juin 2004, (99942) Apophis est un astéroïde d’environ 370 m de large qualifié de géocroiseur, car justement son orbite s’approche de celle de la Terre. En fait, en raison de sa ronde autour du Soleil, cet objet s’approche assez régulièrement de notre planète : il est ainsi passé juste après sa découverte à plus de 10 millions de kilomètres de la Terre en décembre 2004, janvier 2013 et mars 2021. Le passage à un peu moins de 32 000 km sera celui du 13 avril 2029.

L'Agence spatiale européenne (ESA) a qualifié son survol de "l'un des événements spatiaux les plus rares de notre vie". Sera-t-il possible d’observer son passage près de la Terre avec un télescope ou à l’oeil nu ?

C’est en effet un événement exceptionnel puisque ce sera la première fois qu’on observera un astéroïde de cette taille qui passe aussi près de notre planète. C’est donc une opportunité scientifique de premier plan et de nombreux observatoires seront mobilisés. La sonde OSIRIS-REx de la NASA qui a ramené en septembre 2023 des échantillons d’un autre astéroïde (Bennu) suit même désormais une nouvelle trajectoire afin de survoler Apophis en juin 2029, quelques semaines après son passage proche de la Terre. La sonde a été renommée pour l’occasion OSIRIS-APEX, pour APophis EXplorer. Apophis sera aussi visible à l’œil nu dans le ciel nocturne depuis l’Europe, l’Afrique et l’Asie de l’ouest le 13 avril 2029. Une précision toutefois, il ne faut pas s’attendre à voir la forme de l’astéroïde. À l’œil nu il ressemblera à un point lumineux, comme une étoile sans en être une bien sûr, et de surcroît de magnitude 3. Pour être clair, ce n’est pas très lumineux dans le ciel. La magnitude est une échelle «inversée» en ce sens que plus le chiffre est élevé et moins l’objet est lumineux. Au maximum Vénus brille à -4, Jupiter autour de -2 et l’étoile Polaire est à 2. La limite de perception pour l’œil humain est autour de 6, mais pour un ciel nocturne préservé de toute pollution lumineuse. Il risque donc d’être difficile de repérer Apophis et sa magnitude 3 en zone urbaine.

Lorsque Apophis a été découverte pour la première fois en 2004, les observations l'ont placé au niveau deux sur l'échelle de risque d'impact de Turin. D'autres observations effectuées en décembre dernier l'ont placé au niveau quatre en raison d'une probabilité de 1,6 % que l'astéroïde nous frappe en 2029. Cette crainte est-elle réellement plus élevée ? La trajectoire de l’astéroïde a-t-elle évolué ? Les astronomes doivent-ils surveiller particulièrement Apophis ?

Aujourd’hui tout risque de collision a été écarté pour le passage du 13 avril 2029 et d’autres. La trajectoire de l’astéroïde n’a pas changé depuis sa découverte en 2004, mais c’est le cas pour la précision avec laquelle on la détermine, ce qui a permis d’exclure l’impact et de sortir Apophis de la liste des objets à risque. Et ce qui s’est passé avec Apophis se produit avec d’autres objets géocroiseur. Les observations liées à un astéroïde ont toujours une marge d’erreur et lorsqu’il vient d’être découvert elles sont relativement peu nombreuses. Or, plus on projette l’orbite de l’objet loin dans le temps et plus ces erreurs se cumulent. Lors des premiers calculs, l’impact n’était pas certain, en revanche, la Terre était en effet dans la zone d’incertitude des possibilités de passage. Au fur et à mesure, la multiplication des observations permet d’affiner les données et de rétrécir en quelque sorte l’incertitude. Parfois, notre planète reste encore dans cette marge d’erreur, ce qui peut d’ailleurs aboutir à une augmentation du niveau de risque, puis la marge d’erreur devient inférieure à la distance de passage de l’astéroïde et alors on peut exclure en toute confiance l’hypothèse d’une collision.

Le risque d’un impact sur Terre pourrait-il intervenir à moyen ou long terme ?

À un moment, en 2006, il avait été calculé que si Apophis passait dans une certaine zone de 800 km de large lors de son passage de 2029, il pourrait percuter notre planète 7 ans plus tard en 2036. Puis les calculs ont été affinés, la zone passant à 1 km de large. Finalement cette possibilité a été complètement écartée grâce à des mesures plus précises de l’orbite d’Apophis. Cet astéroïde, comme tous les autres, n’a pas une orbite parfaitement stable dans le temps, notamment en raison de ce qu’on appelle l’effet Yarkovsky. Un astéroïde tourne sur lui-même, donc la moitié éclairée par le Soleil finit par se retrouver dans l’ombre (la nuit) et diffuse alors la chaleur accumulée. Cette diffusion se traduit par une force, certes faible, mais qui au fil du temps perturbe l’orbite de l’objet. L’effet Yarkovski dépend notamment de la composition de l’astéroïde et de sa forme, ce qui fait que la perturbation induite reste extrêmement difficile à calculer sur le long terme. Il en résulte une incertitude à très long terme concernant la caractérisation des orbites de ces objets. C’est pourquoi il est important d’avoir des programmes de surveillance du ciel pour repérer de nouveaux objets et en même temps suivre ceux qui ont été catalogués. Ces programmes dits de défense planétaire font l’objet de coopérations internationales.