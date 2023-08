« Arabi fora ! » : On a entendu ça dans les rues de Calvi...

La citadelle de Calvi.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

A Calvi, un homme a reçu plusieurs coups de poignard. Le suspect a été arrêté. Et très vite, son identité et son adresse ont été révélées. Toute la ville l’a su…

Tard dans la soirée, plusieurs dizaines d’hommes se sont rendus devant le domicile du suspect. Là, ils ont incendié son véhicule et saccagé son appartement. Ils ont crié en corse « Arabi fora » et en français « la Corse se défend et se défendra toujours ».

A priori, nul n’est censé se faire justice soit même. Mais la tradition de la vendetta est restée très vivace en Corse. La police n’est pas intervenue car les policiers de Calvi sont également corses…

Les raisons de cette colère sont facilement explicables. La foule qui criait « Arabi fora » redoute la mansuétude des juges et craint que le suspect ne soit rapidement remis en liberté. Pour sûr, quand il sera libéré, il déménagera. Et il se domiciliera sur le continent où personne ne crie « Arabi fora ».