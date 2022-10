Annie Ernaux n’est pas une « souchienne » !

Annie Ernaux s’est vue décerner le prix Nobel de littérature 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Elle écrit correctement en français, sans plus. Pas de quoi se lever la nuit…

Quand on regarde un peu en arrière, impossible de ne pas se souvenir que nous avons eu un prix Nobel de littérature nommé Albert Camus.

Nous mesurons ainsi le gouffre abyssal qui le sépare d’Annie Ernaux.

Quand on est, comme elle, sous les feux de l’actualité, on est vite rattrapée par son passé. En 2017, elle avait signé une pétition en faveur d’Houria Bouteldja. Vous savez celle qui considère que les Français sont des « souchiens » et qu’en bonne logique, les Françaises sont des « souchiennes ».

Un qualificatif qui sera épargné à Annie Ernaux grâce à sa pétition. Un prix Nobel pour une indigéniste fallait y penser !

Un autre prix Nobel requiert toute notre attention : celui de la paix. Il a récompensé un militant démocrate biélorusse, un organisme ukrainien de défense des droits de l’homme, l’ONG russe Memorial que Poutine veut faire taire. On est mieux avec eux qu’avec Annie Ernaux.

