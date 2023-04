"Ambroise et Xavier" de Xavier Lacaille et Ambroise Caminati : il faut les voir pour le croire

"Ambroise et Xavier" de Xavier Lacaille et Ambroise Caminati est à découvrir au Théâtre la Comédie de Paris.

Le spectacle "Ambroise et Xavier" de Xavier Lacaille et Ambroise Caminati est à retrouver au Théâtre la Comédie de Paris.

AMBROISE ET XAVIER

De Xavier Lacaille, Ambroise Caminati, Bruno Muschio, Martin Darondeau, Thomas Soulignac

Durée 1h17

Mise en scène : Bruno Muschio

Avec Xavier Lacaille et Ambroise Caminati

INFOS & RÉSERVATION

Comédie de Paris

42 rue Pierre Fontaine

75009 PARIS

01 42 81 00 11

https://www.comediedeparis.com/

Tous les mardi à 19h15 à la Comédie de Paris jusqu’au 25 avril, puis en tournée

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Ambroise et Xavier ne nous laissent pas le temps de nous ennuyer. La première partie est assurée par Pim et Poum, de (très) proches amis de nos deux hôtes. Pim et Poum ont une relation plutôt complexe, certains diraient toxique…. Ils parlent d’amitié et de célébrité, parfois avec humour, parfois avec émotions.

Après quoi tout s’enchaine : l’entracte avec deux chauffeurs de salles un peu brut de décoffrage, un cheerleader végétarien, l’histoire de Marilyne à la boom, la page Wikipédia de la chronologie du futur lointain, des personnages bloqués dans leur propre histoire, un rêve dans un rêve dans un rêve dans un rê-…

Si vous ne l’aviez pas encore compris, tout est possible avec Ambroise et Xavier !

POINTS FORTS

Le spectacle est riche et extrêmement travaillé. L’écriture est remarquable. Les passages vidéo sont bluffants, la mise en scène ingénieuse.

Le spectacle se prolonge même dans le métro, avec un petit livret de présentation du spectacle qui réserve, lui aussi, quelques surprises.

Le jeu d’acteur d’Ambroise et Xavier est sans faille, on ne sait plus dire ce qui relève de l’impro ou du scénario.

QUELQUES RÉSERVES

A plusieurs reprises Ambroise et Xavier instaurent un malaise ambiant qui peut gêner certains spectateurs. Cela fait néanmoins partie du spectacle et les deux comédiens savent exactement ce qu’ils font.

Non pas une réserve, mais une mise en garde : si vous cherchez un spectacle d’humour classique où les blagues s’enchainent, passez votre chemin.

ENCORE UN MOT...

Des spectacles comme celui-ci, vous n’en verrez pas deux fois. Ambroise et Xavier sont jusqu’au-boutistes.

Ont-ils pensé leur spectacle comme une pièce philosophique, voire politique, qui dénonce l’uniformisation du stand-up et les humoristes faisant des blagues humiliantes ? Se sont-ils simplement fait plaisir en mettant en scène toutes les idées les plus folles qu’ils avaient ? Difficile de répondre, mais Ambroise et Xavier nous invitent à la réflexion.

UNE PHRASE

« Tous les deux, on a pas mal de différences en communs."

« Par applaudissement, quelle est votre couleur préférée ? "

L'AUTEUR

Xavier Lacaille est acteur et scénariste. Ambroise Carminati est acteur, réalisateur, scénariste et humoriste. Le duo s’est rencontré à Canal+. Ensemble, ils animent la chaîne YouTube Sympa Cool, où se trouvent des fictions humoristiques comme Marius, ou encore Cocovoit. Depuis 2018, leur duo se produit aussi sur scène.

Thomas Soulignac est réalisateur, et travaille notamment avec Ambroise et Xavier sur leur chaine YouTube Sympa Cool. Il a aussi réalisé des courts métrages tel que Bruits Blancs (2020) qui a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux.

Bruno Muschio, également connu sous le nom de Navo, est auteur et réalisateur. Il est notamment le co-auteur de Kyan Khojandi , et de séries comme Bref, Bloqués ou encore Serge le Mytho.