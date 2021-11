Amazon a échoué à protéger vos données personnelles (et ne semble pas s’en préoccuper outre-mesure)

Amazon et les GAFAM sont régulièrement pointées du doigt sur la gestion des données personnelles.

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Atlantico : Qu ’ est ce qu ’ il s ’ est passé avec les données personnelles des utilisateurs d ’ Amazon ?

Anthony Poncier : Amazon a réussi à accumuler deux choses ces dernières années : une forte croissance et des données. Mais la masse de données est telle qu’ils n’ont plus su où donner de la tête. Avec la croissance, ils ont été incapables de gérer et de protéger les données importantes en mettant en place des mesures de cryptage efficaces car la croissance a été trop rapide, trop importante.

Les salariés devaient avoir accès aux données utilisateurs pour comprendre un certain nombre de choses et installer des barrières pour y accéder faisait perdre du temps dans les process. Amazon a alors fait un choix d’être un service client irréprochable et de rapidement conseiller l’utilisateur en laissant accès aux données. Il y a eu alors deux choses en contradiction : l’agilité et la protection des données.

Amazon a fait aujourd’hui le choix de la protection des données avec AWS, mais avec sa marketplace il a fait le choix de l’agilité en ouvrant ses données. Le revers de la médaille est que des personnes extérieures à Amazon y ont eu accès, ainsi des sous-traitants ont pillé des données. Des salariés en ont même profité pour y accéder.

Est-ce que ces révélations sont surprenantes ?

Ce n’est pas la première fois que cela arrive à Amazon. Des fuites survenues cette année ont dévoilé une masse d’avis faux sur Amazon et que de nombreux problèmes existaient sur Twitch. Quand une boîte croit vite, elle oublie qu’il y a tel fichier dans tel emplacement et que cela a été déplacé et qu’il est devenu accessible. C’est un problème récurrent dans beaucoup de services que de savoir qui accède aux données et comment. Avec Amazon, tout prend des proportions dantesques car ils ont un nombre de données hallucinant à gérer et qu’ils ont fait un choix qui allait contre la maîtrise des données.

Signalons que contrairement à Facebook, Amazon a une bonne image sur le sujet de la protection des données. Mais les révélations actuelles posent la question de la réalité entre l’image qu’ils peuvent avoir et ce qu’il se passe réellement.

Amazon ne savait pas où les données allaient, cela révèle-t-il toute la complexité du contrôle des données ou une négligence de la part d ’ Amazon ?

L’entreprise a des données dans tous les coins. Au regard du nombre de données amassées par ses clients, technologiquement c’est très compliqué de garantir une bonne sécurité. Vu la croissance, c’est un défi à gérer. Dans la situation d’Amazon, c’est un mélange de négligence et de complexité, ils ont laissé accès à un certain nombre de données pour être plus réactif.

Amazon dit avoir réglé le problème est-ce qu ’ on peut le croire ?

Quand on lit ce que rapporte le journal Wired de cette histoire et au vu de la complexité de l’affaire, il faudrait qu’Amazon ne donne plus accès aux sous-traitants les données et crypte les données sensibles avec AWS. Mais encore il subsistera des trous dans la raquette car tout n’est pas colmaté et pas colmatable.

