Alerte au temps d’écran : nos yeux et notre vue en pâtissent lourdement

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Il n'y a pas moyen d'y échapper : Depuis le début de la pandémie, les gens du monde entier, de tous âges, passent beaucoup plus de temps à regarder des écrans. C'est particulièrement vrai pour les enfants, car de nombreuses écoles sont passées de la salle de classe à l'ordinateur. Une enquête menée par Ipsos et la Global Myopia Awareness Coalition a révélé que 44 % des enfants américains utilisent des appareils électroniques pendant plus de quatre heures par jour, soit plus du double qu'avant la pandémie.

Naturellement, on s'inquiète des effets sur l'activité physique, la solitude et les écarts sociologiques. Mais aux États-Unis, je pense que trop peu de gens prennent en compte un autre effet secondaire potentiel de la vie devant les écrans : les lésions oculaires.

En termes simples, nos yeux ne sont pas conçus pour lire sur des écrans. Plusieurs aspects - tels que les angles de vision et l'éblouissement de l'écran - obligent nos yeux à travailler davantage que lorsqu'ils étudient une page imprimée. Cette contrainte, à laquelle s'ajoute le travail intensif en gros plan qu'exige l'enseignement en ligne, peut entraîner des problèmes oculaires, dont certains peuvent durer toute une vie.

En tant que scientifique ayant consacré une grande partie de ma carrière à l'étude du système visuel et à la protection de l'œil humain, je suis inquiet.

Aux États-Unis et dans d'autres pays, la surveillance de la santé oculaire n'est pas une priorité majeure en matière de santé publique, surtout en cas de pandémie. Ce n'est pas le cas en Chine, où je passe beaucoup de temps - là-bas, la santé des yeux est surveillée de plus près, en particulier chez les enfants. Et des tendances troublantes se dessinent : Une étude menée en janvier auprès de plus de 120 000 enfants en Chine a révélé que le taux de myopie (difficulté à voir de loin) chez les enfants âgés de six à huit ans augmentait sensiblement pendant la période de confinement à domicile, lorsque les écoles sont fermées de janvier à mai pour cause de Covid-19. Chez les enfants de six ans, le taux de myopie après le confinement était de 21,5 % ; avant Covid, le taux annuel le plus élevé dans ce groupe d'âge depuis 2015 était de 5,7 %.

Je soupçonne que les taux de myopie augmentent dans d'autres pays qui ne surveillent pas la santé oculaire aussi étroitement que la Chine. C'est un problème particulier pour les enfants d'âge élémentaire, dont les yeux peuvent être particulièrement susceptibles de développer une myopie. La myopie est plus qu'un désagrément : Sa correction peut s'avérer coûteuse (elle nécessite des examens ophtalmologiques réguliers et le port de lunettes ou de lentilles de contact). Les personnes atteintes de myopie sévère courent un risque plus élevé de développer d'autres pathologies, telles que des déchirures rétiniennes, des cataractes et une dégénérescence maculaire, qui peuvent menacer leur vue.

Si elle n'est pas corrigée, la myopie (ou sa cousine, l'hypermétropie) peut contribuer à un autre problème oculaire directement lié au temps passé devant l'écran : le syndrome de vision par ordinateur, également appelé fatigue oculaire numérique, qui se caractérise par une vision floue, des yeux secs et des douleurs au cou et aux épaules. Plus vous passez de temps à lire sur un écran, plus vous êtes à risque. Il n'est pas surprenant que le pic de temps passé devant un écran que nous avons constaté avec Covid s'accompagne de rapports faisant état d'une augmentation de la fatigue visuelle numérique dans le monde entier. Une enquête menée par des chercheurs en Inde a révélé que 50 % des enfants suivant des cours en ligne souffraient de fatigue oculaire numérique.

La bonne nouvelle : Il existe des mesures simples que les gens peuvent prendre pour protéger et soigner leurs yeux. La règle du 20-20-20, qui consiste à regarder au moins 20 pieds au loin pendant 20 secondes toutes les 20 minutes passées sur l'écran, est essentielle et devrait faire partie du programme des cours en ligne. En Chine, le ministère de l'éducation a déclaré que l'électronique ne pouvait représenter plus de 30 % du temps d'enseignement et que les élèves ne pouvaient consacrer plus de 20 minutes par jour à leurs devoirs électroniques.

Pour les adultes, il est important d'interrompre le temps passé devant l'ordinateur par d'autres tâches sans écran, comme passer des appels téléphoniques (idéalement, pas d'appels vidéo), faire du classement ou toute autre activité qui ne nécessite pas de travail de près. Clignez fréquemment des yeux, assurez-vous que la configuration de votre écran est ergonomique et envisagez l'utilisation d'un filtre anti-éblouissement.

Mais voici le meilleur conseil que je puisse vous donner : Allez dehors. Une analyse de 27 études suggère que c'est la combinaison d'un long temps passé devant un écran et d'un temps réduit à l'extérieur qui expose les jeunes enfants au plus grand risque de myopie. Une étude menée en Chine auprès d'élèves de première année (âge moyen de six ans) a révélé que ceux qui bénéficiaient de 40 minutes supplémentaires de plein air à l'école avaient 9 % de chances en moins de développer une myopie au cours des trois années suivantes. Pourquoi ? L'environnement extérieur offre une lumière vive et pleinement spectrale, des motifs spatiaux riches sur un large éventail d'échelles et des images nettes d'objets éloignés, autant d'éléments susceptibles de protéger les yeux de la myopie.

Donc, si vous vous inquiétez de l'effet des verrouillages Covid sur vos yeux, je vous le dis : Arrêtez de lire ceci, et allez dehors.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.