"Agir entre les lignes. Sociétés militaires privées : Wagner, Blackwater, Mozart et les autres" du Colonel Peer De Jong.

L’auteur dresse un tableau synthétique de l’histoire récente du mercenariat et de son évolution vers les ESSD. Ce modèle, « impensé » et tenu à distance avec suspicion en France où le marché, étroit et concurrentiel, exporte à perte ses compétences humaines, a connu un essor important à l’étranger comme à l’international (ONU, UE, UA, OTAN), grâce à sous-traitance de missions et de marchés de sécurité étatiques et privés, tant dans les pays anglo-saxons (Etats-Unis, Royaume Uni) qu’en Russie et aujourd’hui en Chine et en Turquie. Si les turpitudes du groupe Wagner ont nourri les antennes des chaînes d’information continue avant celle des faits divers avec la disparition mystérieuse de Prigojine, son fondateur, probablement commanditée par Vladimir Poutine, il n’en demeure pas moins que leur existence et leur besoin n’ont pas été fondamentalement remis en cause à l’occasion de leur reprise en main par le pouvoir russe.

Dans son essai solide, documenté et argumenté, Peer de Jong milite, à partir d’études de cas des principales SMP et de nombreux exemples observés ou vécus, à l’aune des difficultés croissantes de recrutement, de réduction de format des armées, de l’hostilité montante des régimes et des populations, notamment en Afrique, vis-à-vis de la présence lourde d’armées étrangères sur leur sol et de leurs modes d’actions directs et visibles, pour un emploi plus systématique des compétences d’anciens experts militaires et pour un retour global sur investissement national. Une vision stratégique ouverte et une place davantage reconnue et coordonnée des ESSD dans l’audit, la formation de dirigeants et d’unités militaires locales et le soutien logistique, soit en appui des unités militaires partenaires soit même en substitution d’elles, privilégieraient selon lui une posture de soft power, améliorerait l’image et réduirait le coût global et l’empreinte d’une présence et d’une assistance régaliennes dépassées et en « peau de chagrin » alors que la politique étrangère française est en pleine « désinfluence ».