Adrien Quatennens a été violent avec Céline Quatennens, mais …

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Cette comédie, qui a tout d’une pantalonnade, se joue en plusieurs actes.

Premier acte : Céline épouse Adrien pour le meilleur et pour le pire.

Deuxième acte : Le pire arrive et Adrien frappe Céline après qu’elle lui ait annoncé son intention de divorcer !

Troisième acte : Céline dépose une main courante contre Adrien au commissariat.

Quatrième acte : Elle précise ne pas avoir l’intention de déposer plainte contre Adrien.

Cinquième acte : L’affaire est ébruitée par le Canard Enchaîné.

Sixième acte : Céline et Adrien publient un communiqué commun demandant qu’on respecte leur vie privée et qu’on ne parle pas de l’incident dans la presse.

Septième acte (putatif) : Jean-Luc intervient et demande aux deux époux de faire un communiqué apaisant. Car l’affaire nuit à la bonne réputation de la France Insoumise. Cela d’autant plus qu’Adrien est le candidat le plus plausible à la succession de Jean-Luc.

Huitième acte : La presse en parle. Nous aussi. Mais c’est promis : émus par la déclaration conjointe de Céline et d’Adrien, nous ne recommencerons plus. Une question cependant : pourquoi Céline a-t-elle déposé une main courante contre Adrien alors qu’une paire de gifles aurait suffit ?