80 avions Rafale vendus par la France aux Emirats arabes unis

Emmanuel Macron et le prince héritier d'Abou Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan se voient présenter un accord entre la France et les Émirats arabes unis pour l'achat de 80 avions de combat Rafale, Dubaï, 3 décembre 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La France empochera 18 milliards d’euros pour les Rafales et les hélicoptères Caracal qu’elle va livrer aux Emirats arabes unis. En raison des vagabondages sexuels reprochés à Nicolas Hulot, le pape de l’écologie tombé lourdement de son piédestal, Jadot était plongé dans une triste léthargie, limite dépressive.

Soudainement, le contrat signé avec un émir l’a réveillé. « C’est une honte pour la France que de vendre des armes à un régime autoritaire qui vit de ses énergies fossiles », a-t-il fait savoir. Les énergies fossiles sont pour lui Lucifer, Satan et Belzébuth réunis.

Il a sans doute échappé à Jadot que les émirs qui gouvernent la France accueillent très favorablement ces énergies diaboliques. Des dizaines de millions d’automobiles roulent grâce à elles. Et cela sans que leurs conducteurs aient été abattus ou emprisonnés.

Quand Yannick Jadot sera au pouvoir – hypothèse heureusement fort peu probable. – il n’interrompra pas pour autant nos relations avec les émirs du Golfe même si ces derniers sont réputés peu démocratiques. Il leur vendra des éoliennes, des vélos et des trottinettes. Ainsi, on pourra assister à des courses entre des bédouins à chameau et des bédouins en trottinette. Tout ça sans CO2.

Le vainqueur, mais seulement s’il gagne avec une trottinette de chez nous, sera fait citoyen d’honneur français par Jadot qui le recevra à l’Elysée. En échange, le bédouin offrira un chameau à notre nouveau président anti-CO2. Et c’est à chameau que Jadot ira ranimer la flamme du Soldat Inconnu.

Ces derniers temps, on nous bassine sans cesse avec le Covid-19. Il y a un virus bien plus redoutable. Celui de la bêtise qui est idéologiquement transmissible. Jadot l’a attrapé en s’approchant de Sandrine Rousseau sans respecter les gestes barrières.

