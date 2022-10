5 ans après #MeToo, voilà le livre auquel nous devrions AUSSI penser pour mieux comprendre les relations femmes/hommes

Le mouvement MeToo est né il y a cinq ans.

Richard V. Reeves fait état d'une constatation déconcertante : dans les études sur les interventions visant à améliorer les perspectives de vie des personnes défavorisées, lorsque des effets positifs sont constatés, ce sont les femmes qui en bénéficient, et non les hommes. Il discute de ces résultats dans "Why Men Are Hard to Help", publié dans le dernier numéro de National Affairs. L'essai est adapté de son récent livre : Of Boys and Men : Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What to Do about It. Quelques exemples :

Grâce à un groupe de bienfaiteurs anonymes, les étudiants scolarisés dans le système scolaire K-12 de la ville bénéficient d'une scolarité payée dans presque toutes les universités de l'État. D'autres villes ont des initiatives similaires, mais la promesse de Kalamazoo est exceptionnellement généreuse. C'est également l'un des rares programmes de ce type à avoir fait l'objet d'une évaluation approfondie, dans ce cas par Timothy Bartik, Brad Hershbein et Marta Lachowska de l'Institut Upjohn. Ils ont constaté que la Promesse de Kalamazoo a fait une différence majeure dans la vie de ses bénéficiaires - plus que d'autres programmes similaires dans la leur. Mais l'impact moyen masque un écart important entre les sexes. Selon l'équipe d'évaluation, les femmes participant au programme "enregistrent des gains très importants", notamment une augmentation de 45 % du taux d'achèvement des études supérieures, tandis que "les hommes semblent n'en tirer aucun bénéfice". L'analyse coûts-avantages a montré un gain global de 69 000 dollars par participante - un retour sur investissement d'au moins 12 % - contre une perte globale de 21 000 dollars pour chaque participant masculin. En bref, pour les hommes, le programme était à la fois coûteux et inefficace.

L'une des autres études qui m'a sauté aux yeux en examinant ces preuves est l'évaluation d'un programme de mentorat et de soutien appelé "Stay the Course" au Tarrant County College, un collège communautaire de deux ans situé à Fort Worth, au Texas. Les community colleges sont une pierre angulaire du système éducatif américain et accueillent environ 7,7 millions d'étudiants, issus pour la plupart de familles de classe moyenne ou inférieure. Mais le secteur connaît une crise de l'achèvement des études : Seule la moitié environ des étudiants qui s'inscrivent obtiennent une qualification (ou un transfert vers un établissement d'enseignement supérieur de quatre ans) dans les trois ans qui suivent leur inscription. Beaucoup de ces écoles produisent plus d'abandons que de diplômes. La bonne nouvelle est qu'il existe des programmes, comme Stay the Course, qui peuvent augmenter les chances de réussite d'un élève. La mauvaise nouvelle, c'est que, comme le montre le projet pilote de Fort Worth, ils ne sont pas forcément efficaces pour les hommes, qui sont les plus exposés au risque de décrochage scolaire. Chez les femmes, l'initiative de Fort Worth a permis de tripler le taux d'obtention d'un diplôme d'associé. C'est un résultat énorme : Ce type d'effet est rare dans une intervention de politique sociale. Mais comme pour l'université gratuite de Kalamazoo, le programme n'a eu aucun impact sur le taux d'achèvement des études supérieures chez les hommes.

Mais Stay the Course et la Kalamazoo Promise ne sont que deux exemples parmi des dizaines d'initiatives dans le domaine de l'éducation qui ne semblent pas profiter aux garçons ou aux hommes. Une évaluation de trois programmes préscolaires - Abecedarian, Perry et le Early Training Project - par exemple, a montré des avantages "substantiels" à long terme pour les filles mais "aucun avantage significatif à long terme pour les garçons". Project READS, un programme de lecture d'été en Caroline du Nord, a permis d'améliorer "de manière significative" les résultats en matière d'alphabétisation des filles de troisième année - leur donnant l'équivalent d'une accélération de l'apprentissage de six semaines - mais il y avait un "effet négatif et non significatif sur les résultats en matière de lecture" pour les garçons. ...

Les élèves qui ont fréquenté l'école secondaire de leur premier choix à Charlotte, en Caroline du Nord, après avoir participé à une loterie sur le choix de l'école, ont obtenu de meilleures notes, ont suivi plus de cours de placement avancé et étaient plus susceptibles de s'inscrire à l'université que leurs pairs - mais les gains globaux étaient "entièrement le fait des filles". Un nouveau programme de mentorat destiné aux élèves de terminale du New Hampshire a presque doublé le nombre de filles s'inscrivant dans une université de quatre ans, mais il n'a eu "aucun effet moyen" sur les garçons. Les pensionnats urbains de Baltimore et de Washington D.C. ont amélioré les résultats scolaires des étudiants noirs à faible revenu, mais uniquement ceux des filles. Les programmes de bourses d'études universitaires en Arkansas et en Géorgie ont augmenté le nombre de femmes obtenant un diplôme, mais ont eu des effets "discrets" sur les hommes blancs et des résultats "mitigés et bruyants" sur les hommes noirs et hispaniques.

Et ainsi de suite, pour les études sur les effets des subventions salariales, de la formation des travailleurs et d'autres domaines. Reeves note qu'un certain nombre d'études de ces programmes soulignent l'écart entre les résultats pour les garçons et les filles, ou les hommes et les femmes, et notent ensuite (comme les documents de recherche académique aiment le faire) que cela mérite une étude plus approfondie. Mais ces études complémentaires - et encore moins les propositions de politiques qui auraient amélioré les résultats pour les hommes - ne semblent pas avoir lieu.

Ainsi, Reeves, comme le reste d'entre nous, finit par se rabattre sur des explications plausibles, mais qui ne sont pas exactement le résultat de recherches de cause à effet en sciences sociales. Il écrit : "Le problème n'est pas que les hommes ont moins d'opportunités ; c'est qu'ils ne les saisissent pas. Le défi semble être un déclin général de l'agence, de l'ambition et de la motivation."

Reeves note également : "[L]orsqu'il existe une différence selon le sexe, elle est essentiellement toujours en faveur des filles et des femmes. La seule véritable exception à cette règle concerne certains programmes ou établissements professionnels, qui semblent profiter davantage aux hommes qu'aux femmes - une des nombreuses raisons pour lesquelles nous avons besoin d'en avoir davantage." Peut-être que de tels programmes s'adressent plus clairement à ceux qui sont moins actifs, moins ambitieux et moins motivés ?

Si les femmes avaient des taux de fréquentation de l'université nettement inférieurs, cela serait considéré comme un problème national. En effet, c'est ainsi que cela a été perçu. Comme le note Reeves :

En 1972, le Congrès a adopté le Titre IX - une loi historique visant à promouvoir l'égalité des sexes dans l'enseignement supérieur. À juste titre, d'ailleurs : À l'époque, il y avait un écart de 13 points de pourcentage dans la proportion de baccalauréats décernés aux hommes par rapport aux femmes. À peine dix ans plus tard, cet écart s'était comblé. En 2019, l'écart entre les sexes dans les baccalauréats était de 15 points - plus large qu'en 1972, mais dans la direction opposée. Aujourd'hui, les femmes dépassent largement les hommes dans le système éducatif américain. ... Aux États-Unis, par exemple, la baisse des inscriptions dans les collèges en 2020 était sept fois plus importante pour les étudiants masculins que pour les étudiantes féminines. Dans le même temps, les étudiants masculins ont eu plus de difficultés que les étudiantes avec l'apprentissage en ligne.

Les sociétés qui comptent une proportion importante de jeunes hommes mécontents et en difficulté souffriront d'une série d'autres problèmes connexes.

