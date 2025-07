Né en 1959, Luc Mary, écrivain et historien, collabore au mensuel L’Actualité de l’histoire. Il est l’auteur d’une Histoire de l’Europe (De Vecchi, 2004), de Vauban, le maître des forteresses (L’Archipel, 2007), ainsi que des Maîtres du Kremlin et des Présidents des États-Unis (avec Philippe Valode, L’Archipel, 2004 et 2008).