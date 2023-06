"36 Chandelles dans la maison de Molière" : Sublissime Catherine Salviat !

Anne-Marie Joire Noulens est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Culture-Tops a été créé en novembre 2013 par Jacques Paugam , journaliste et écrivain, et son fils, Gabriel Lecarpentier-Paugam.

THÈME

Catherine Salviat a passé trente-six ans à la Comédie-Française, la maison de Molière. D’où le titre de son seule-en-scène, une chandelle par anniversaire.

La comédienne nous raconte toutes ses années de théâtre avec sa bande d’amis à vie comédiens, souvenirs émaillés de mille anecdotes et de citations d’auteurs, avec humour et bonne humeur.

POINTS FORTS

La mémoire de Catherine Salviat est prodigieuse : elle se souvient des moindres détails de ses premières années au Français, et son récit fourmille de petites histoires annexes et de citations fort-à-propos de nos grands hommes de théâtre, anciens ou contemporains.

Ce spectacle se caractérise par la joie de vivre de la comédienne et par son sourire chaleureux. Il y a des gens doués pour le bonheur, et manifestement, elle en fait partie. Tout lui est occasion de s’amuser, même à ses dépens, et de plaisanter avec finesse et humour. A l’aide d’un petit accessoire, un chapeau, un coffret, cette éternelle jeune première, toujours étonnamment souple, nous mime des charmantes saynètes et nous raconte son histoire avec sa voix si particulière.

Nous sommes ici dans la maison de Molière et le langage se doit d’y être approprié : « Qu’en termes élégants, ces choses-là sont dites. » Tout est à l’avenant, est c’est un délice.

QUELQUES RÉSERVES

Quel dommage que ce spectacle soit si court...

ENCORE UN MOT...

Ce spectacle est un enchantement, Catherine Salviat en est la fée, magique par sa voix, son immense talent, ses gestes, son texte et ses citations venant d’auteurs qui l’accompagnent au quotidien. A ce propos, je me demande si elle n’a pas à son actif plus de citations que Fabrice Lucchini, autre virtuose dans ce domaine !

C’est un moment de bonheur parfait, à ne pas rater !

UNE PHRASE

Sa bien jolie phrase fétiche :

« Méfiez-vous de vos rêves, ils se réalisent ! ».

Mais encore :

« “Merci d’être venus si nombreux !“ : c’est ce que l’on dit quand la salle est pleine ; et quand elle l’est un peu moins : “ la qualité remplace la quantité“, mais dans tous les cas, merci pour votre curiosité ! »

Et enfin, sa définition de La Comédie-Française, ou “le Français“, ou “la salle Richelieu“, ou encore “la Maison de Molière“ :

« On y entre Pensionnaire (comme novice dans un couvent). Plus tard, on en devient Sociétaire : on monte en grade (on prononce ses vœux), on fait partie de la “Société des Comédiens-Français“. Et encore plus tard, quand on en sort, on peut en devenir comme moi Sociétaire Honoraire (l’armée de réserve). La devise : “ Simul et Singulis “ (semblable tout en restant soi-même. »

L'AUTEUR

Pendant ses trente-six années de Maison de Molière, Catherine Salviat, entrée à la Comédie-Française en 1969, y a pratiquement tout joué : du Molière dans Les Fourberies de Scapin, l’Impromptu de Versailles, puis Le Bourgeois gentilhomme, Les Femmes savantes, LeMisanthrope. De Marivaux, son auteur de prédilection, elle a interprété La double inconstance, La fausse suivante, le legs, La Commère. Puis elle joua les pièces de Feydeau, de Tchekhov.

Son interprétation de Sœur Constance dans Le Dialogue des Carmélites lui vaudra un Molière en 1988 (comédienne dans un second rôle). Elle a aussi interprété de multiples rôles au théâtre en dehors de la Comédie-Française (Pirandello, Lope de Vega, E. Ruf, Shakespeare).

Enfin, Catherine Salviat a également tourné au cinéma, notamment dans Les Garçons et Guillaume, à table ! et Mensonges et trahisons et plus si affinités ...