âge adulte

30 ans après Friends : la nostalgie d’un monde englouti ?

Friends décrivait la vie de jeunes adultes entre le moment où l’on quitte la maison de ses parents et celui où l’on fonde une famille, ce moment de la vie où on se forge une identité et où les amis peuvent représenter la famille qu’on se choisit. A quel âge devient-on réellement adulte aujourd'hui ?