« 25.000 étrangers naturalisés » …

25 000 travailleurs étrangers en France « en première ligne » durant l'épidémie de Covid-19 ont été naturalisés depuis deux ans, a annoncé Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la vie associative.

Ça fait beaucoup, non ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Qu’ont fait donc ces étrangers pour être naturalisés ? Ils se sont familiarisés avec notre Constitution ? Ils ont appris à chanter avec enthousiasme la Marseillaise ? Ils aiment le drapeau tricolore ?

Pas du tout. « Ils ont été en première ligne contre le Covid », a déclaré Marlène Schiappa. Pour quiconque connaît les hôpitaux (et je sais de quoi je parle), il s’agit pour l’essentiel d’aides-soignantes.

Elles font un travail louable et difficile. Elles sont convenablement payées pour ça. Et ça fait partie de leur formation de prodiguer gentiment des soins aux malades.

On peut donc leur être reconnaissant. Mais ça s’arrête là. Leur mérite n‘est pas plus grand que celui des médecins et des infirmières, blancs pour la plupart. Quel besoin de les naturaliser alors ?

La citoyenneté française n’est pas un hochet qu’on distribue comme des bonbons aux enfants. Ainsi va la démagogie gouvernementale.

Les aides-soignantes méritent mieux que cette aumône faite sur le dos de la citoyenneté française. Et cette dernière est totalement dévalorisée par ces 25.000 naturalisations !