2024 ou l’année de la conquête du monde par la Country (et non, on ne parle pas que de Beyoncé)

Michel Bampély : En cette année 2024, la musique country fait un retour remarquable, portée par des artistes telles que Beyoncé qui s'y engagent pleinement. Récemment, elle a dominé les classements Billboard avec ses singles country "Texas Hold 'em" et "16 Carriages". La chanteuse marque ainsi l'histoire en tant que première femme noire à atteindre la tête du classement des albums country, depuis sa création en 1964. Cette implication de Beyoncé met en lumière une facette afro-américaine de la country, longtemps négligée dans l'industrie musicale.

« L’un des plus gros mensonges racontés par les États-Unis a été de dire que les Afro-Américains ne faisaient pas de country », écrivait le critique culturel Taylor Crumpton dans les jours qui ont suivi l’annonce de la sortie de l’abum de Beyoncé. Les artistes afro-américains ont influencé la musique country depuis les années 1920, et des efforts sont en cours pour élargir leur représentation dans ce domaine. Des initiatives telles que Black Opry mettent en avant la diversité des artistes country noirs, allant du traditionnel au mélange de trap et de R&B, dans l'espoir d'encourager une écoute plus inclusive et de briser les stéréotypes persistants associés à la musique country.

Il est encore trop tôt pour dire si ce genre dominera réellement le monde musical cette année. Son évolution dépendra de nombreux facteurs, notamment de la réception du public et des tendances de l'industrie musicale.

Qui sont les artistes les plus influents en matière de musique country, en 2024 ? Comment se démarquent-ils autant de ce qui a pu être fait par le passé ?

Actuellement, les artistes Noah Kahan, Teddy Swims et Benson Boone se distinguent comme des acteurs influents de la scène musicale aux influences country, marquant leur empreinte à travers les classements et les charts. Noah Kahan a notamment dominé les premiers mois de l'année avec son titre "Stick Season", qui fusionne de manière habile les genres folk et pop, porté par des paroles émotionnelles et une sonorité accrocheuse. Parallèlement, Teddy Swims a connu une ascension significative avec "Lose Control", une composition qui mêle R&B, soul et rock, tirée de son premier album "I've Tried Everything But Therapy".

Benson Boone s'est également révélé comme une nouvelle force avec son succès "Beautiful Things", issu de l'album "Fireworks And Rollerblades", bénéficiant d'une visibilité remarquable sur TikTok. Ces auteurs, compositeurs et interprètes se distinguent par leur capacité à insuffler une véritable vulnérabilité à leur musique, à travers des paroles authentiques et une instrumentation acoustique soignée. Leur approche artistique singulière reflète une évolution dans le paysage musical contemporain, où la fusion de divers styles et l'expression émotionnelle sont valorisées.

Leur succès, notamment sur les plateformes musicales, illustre la manière dont la musique country évolue pour intégrer des éléments de genres variés, tout en restant ancrée dans des récits personnels et des expériences humaines universelles.

La musique country n’était-elle pas considérée comme un genre de niche par le passé ? Comment expliquer sa soudaine popularité au-delà des habituels aficionados ?

Il est indéniable que la musique country, jadis considérée comme un genre de niche, connaît un véritable retour en grâce dépassant largement son public traditionnel. Au-delà de l’exemple de Beyonce, ce mouvement est amplifié par d'autres artistes tels que Lana Del Rey avec son album "Lasso" et la réapparition marquée de Dolly Parton, créant ainsi une ambiance résolument western en cette année d'élection présidentielle américaine à haut risque.