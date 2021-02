"Yellow Cab" : Ce taxi-là, c’est moi et il t’emmène où tu veux…

La variété des cadrages donne un dynamisme très cinématographique à l’album. La puissance du trait de Chabouté est rehaussée par le choix d’un noir et blanc intégral qui se marie parfaitement à l’énergie de New-York. La seule touche de couleur de l’album se trouve sur la couverture, où une tâche de jaune vient par un joli pied de nez habiller non pas la carrosserie d’un taxi, mais le coffrage de feux de circulation.

Le texte fait alterner dialogues « de terrain » et la voix-off du personnage principal. Celle-ci fait partager au lecteur les réflexions de Benoît sur l’expérience qu’il est en train de vivre. Si certains échanges entre Benoît et ses collègues chauffeurs sont magnifiquement révélateurs d’une réalité insoupçonnée quant à la dureté de leur métier, c’est dans la gestion des silences que le talent de Chabouté donne toute sa mesure. Les nombreuses pages dépourvues du moindre texte sont les plus impressionnantes tant elles véhiculent d’émotions par les expressions des visages, les choix de cadrage et les jeux d’ombres.

Tout lecteur s’étant déjà glissé à l’arrière d’une de ces voitures ne pourra qu’apprécier d’être immergé dans le quotidien des chauffeurs de taxi new-yorkais, au contact duquel Benoît devra abandonner une vision « cinématographique » – « le Yellow Cab, c’est le cinéma, c’est Taxi Driver, c’est De Niro, c’est Scorcese, c’est Jarmusch, c’est Breakfast at Tiffany’s, The Game de Fincher, Brando dans Sur les Quais, James Cagney, Audrey Hepburn, Ben Gazzara, Benny the Cab… » - au profit d’une vision autrement plus pragmatique du métier : « […] se débrouiller pour transporter sains et saufs des gens d’un point à un autre, le plus rapidement possible, sans se perdre, sans avoir d’accident, sans se faire arrêter par les flics, sans se retrouver avec une balle dans la tête. »