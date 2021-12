-La construction de ce récit polyphonique qui « bénéficie de l’étrange fascination que produit tout roman centré autour d’un absent » comme le note Marguerite Yourcenar à propos d’une pièce de Mishima.

La personnalité de Vivonne se dégage, par récits interposés, des souvenirs de jeunesse de Garnier, de la nostalgie des femmes aimées et de l’étrange sérénité qu’apportent ses poèmes à des lecteurs de plus en plus nombreux.

Solaire, heureux, détaché de toutes contingences, d’une bienveillance qui relève en fait d’une indifférence courtoise à tout ce qui n’est pas sa poésie, l’homme est plus complexe qu’il n’y paraît. Quant à son œuvre, Leroy a l’intelligence de n’en jamais livrer un seul vers, laissant au lecteur le soin de l’imaginer à partir d’une bibliographie assez cocasse et d’auteurs cités selon son cœur, les Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Laforgue et autres Follain, Cadou ou Norge.

-La crédibilité d’une dystopie qui est à peine une projection : les protagonistes, narrateur compris, rassemblent leurs souvenirs dès les années 1960 pour arriver presque naturellement, non pas à l’apathie que nous vivons actuellement, mais à un chaos tout aussi vraisemblable. La précision des détails accumulés sur ces vies passées et futures contribue à la véracité de l’ensemble.

- La très belle idée, assez nietzschéenne, que la vie renaît par l’art (" Il dit : "Comment ? était-ce là la vie ? Allons ! Recommençons encore une fois "! dans Ainsi parlait Zarathoustra") et que le véritable remède à l’apocalypse en cours se situe au cœur de la poésie qui permet de s’éclipser dans une autre dimension comme on pousse une porte au fond du jardin.

-Le style, parfaitement maîtrisé, s’adapte à chaque narrateur ; descriptif et désabusé chez Garnier, nostalgique et poétique chez Béatrice, haché et cru chez Chimène/Chimère.

-Des trouvailles jubilatoires, ne serait-ce que dans les dénominations des milices extrémistes qui font écho à notre époque : Nation celte, ZAD partout !, Groupes d’assaut antifascistes, Milices salafistes, Armée chouanne et catholique… sans parler des Apôtres de la Grande Panne qui s’occupent activement à provoquer le « stroke », soit l’infarctus de l’Internet.

-Des personnages complexes et attachants, y compris les rôles secondaires.