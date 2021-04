"Une saison douce" de Milena Agus : la question migratoire, une belle histoire de bonheur partagé;

Un village sarde en déshérence, les jeunes ont déserté, partis chercher du travail sur le continent. Le village n’a même plus de maire. Puis arrivent les envahisseurs, ils sont accompagnés de quelques Blancs, le premier sentiment est la crainte, le désir qu’ils partent au plus vite. Puis la pitié, les villageois vont les aider, puis une forme d’amitié se noue entre une partie des villageois et quelques envahisseurs.