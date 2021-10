"Une nuit à travers la neige" d'Ariane Pawin, d'après Victor Hugo : entre désespoir et humanité…

Lisez, relisez l’homme qui rit, et que ses 860 pages en livre de poche ne vous découragent pas.

Roman philosophique de Victor Hugo écrit en 1869 dont l’action se déroule en Angleterre au tournant du XVIIème et du XVIIIème siècles, il est certes plus difficile d’accès que les Misérables mais offre de multiples points de vue et une brillante érudition.

La figure mutilée de son héros a largement inspiré les mondes littéraire et cinématographique.