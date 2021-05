"Une histoire des inégalités - de l'Age de pierre au XXIème siècle" de Walter Scheidel : n’y aurait-il que la violence ou les épidémies pour réduire les inégalités ? La démonstration érudite d’un maître en la matière

Il faut au lecteur une bonne concentration pour suivre le fil du ou plutôt des récits de Scheidel. De répétitions en redondances, il peine parfois à comprendre la logique de son auteur.

Scheidel fournit des chiffres et des graphiques qui sont sensés illustrer son propos, comme le coefficient de Gini, couramment utilisé pour mesurer l’inégalité dans un groupe donné. Malgré toute sa science, on permettra au lecteur de douter de la précision du calcul pour des sociétés et des époques où la statistique n’avait pas encore les bases qu’elle présente aujourd’hui. Il est vrai que les tendances semblent assez vraisemblables.

Quant aux graphiques, ils mériteraient quelques explications supplémentaires et éventuellement un peu de couleur…

Sur le fond du propos, bien sûr le lecteur est intéressé de savoir que les invasions barbares de l’Empire romain, la révolution d’octobre ou la grande peste de 1348 ont provoqué une égalisation des conditions de vie et de fortune, tout comme la guerre de 1914-18 ou sa suite de 1940-45 ont arasé la fortune des rentiers ; mais, intuitivement, il le sait. La conclusion générale, en revanche, qui exclut toute cause pacifique de baisse des inégalités est assez tranchée et définitive pour stimuler la réflexion : l’avenir réserve-t-il une grande violence réductrice d’inégalités ou une poursuite de “l’inégalisation“ du monde.

Enfin, la question à laquelle ne répond pas Scheidel est capitale : quelles sont les interactions entre croissance et développement, d’un côté, et accroissement des inégalités, de l’autre ? Quid également du rapport entre inégalité et liberté ?