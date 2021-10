"Un vivant qui passe" de Claude Lanzmann : il n’est de pire aveugle…

La lecture au théâtre est un genre particulier et souvent un peu frustrant : il prive le comédien, et le spectateur, de la moitié du jeu de l’acteur, empêché de se mouvoir dans l’espace et de donner à sa parole l’ampleur et la force du geste.

On en ressort généralement à demi satisfait même lorsque le texte est beau et bien récité.

Il faut, comme ici, une rencontre entre un texte et un comédien qui l’incarne pour que le pari soit réussi.