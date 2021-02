"Un bref instant de splendeur" d'Océan Vuong : un livre dur et décevant. De rares belles pages... dommage

Le héros de ce livre autobiographique présenté sous la forme d’une lettre écrite par le fils à sa mère, propose un parcours erratique entre le pays perdu, le Vietnam, la guerre effroyable qui l’a anéanti et l’exil américain qui va ruiner toute perspective d’espoir d’une vie meilleure. Little Dog est né à la fin des années 80 à Hô-Chi-Minh Ville, ancienne Saïgon, d’une mère métissée et d’une père peint en ombre chinoise, absent et évanescent. Rose sa mère est elle-même issue d’une relation improbable, celle de Lan, une paysanne qui a fui son village et sa famille pour échapper au joug d’un mari imposé, et de Paul, un GI américain aussi brave que primaire, relation improbable au point que Paul révèle un jour à son petit-fils qu’il n’a fait qu’endosser les œuvres d’un tiers, un autre GI, client de Lan qui survivait grâce à la prostitution.

L’aéropage ainsi composé de Lan, la grand-mère schizophrène dont l’âme, l’esprit et le corps détruits par les bombes et le napalm sont restés au bord du Mékong, de Rose sa fille, analphabète et ignorante de la langue de son pays de substitution et de Paul qui va vite les abandonner pour retourner dans sa Virginie natale, n’aura qu’un seul héritier, Little Dog, blanc et jaune, paria dans une société américaine brutale et raciste, lui-même soumis à son tour à toutes les servitudes, physiques et morales, ainsi celle de Trevor, un jeune américain consumé par la drogue qui l’initiera au plaisir et à la soumission qu’il implique.