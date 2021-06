"Trio" de William Boyd : sous le voile du secret, chacun dissimule sa vraie vie

Nous voilà plongés en 1968 à Brighton, dans les coulisses du tournage d’un film au titre ridicule L'Épatante Échelle pour la Lune d’Emily Bracegirdle, à travers un trio de personnages très différents. Le producteur sexagénaire doit affronter les démêlés propres au cinéma : scénario remanié à la dernière minute, actrice principale prête à fuir, disparition de pellicules, associé malhonnête … La femme du réalisateur infidèle, romancière célèbre dix ans avant, se noie dans l’alcool pour tourner autour du premier paragraphe du livre, qu’elle tente vainement d’écrire sur la dernière journée de Virginia Woolf.

Et la jeune star américaine superbe se débat entre son ex-mari terroriste, poursuivi par la CIA, qui lui réclame de l’argent, un amant français philosophe de gauche et son partenaire tellement séduisant et rassurant. Le lecteur suit avec intérêt ces trois êtres tiraillés entre leurs aspirations profondes et la réalité ; conscients de leurs faiblesses et de leurs erreurs, ils préfèrent se cacher derrière des apparences trompeuses pour mieux dissimuler leurs secrets, en mentant aux autres et surtout à eux-mêmes. Lancés dans l’aventure de ce film, pleine de rebondissements spectaculaires, ils poursuivent sans doute une quête impossible, plus intérieure, celle du sens de leur existence.