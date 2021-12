"Bref : bien que certains paysages ou phénomènes naturels soient plus susceptibles que d'autres à nous faire éprouver le vertige, ce ne sont jamais ces spectacles eux-mêmes qui peuvent les déclencher, mais la façon dont ils bousculent nos échelles de mesure, c'est-à-dire le rapport que nous entretenons avec eux. Le vertige est le moment d'effondrement de cette relation, faute de proportion. " P 54

"Peu à peu, vient le début de l'aube. Le glacier n'est plus cette masse à nos pieds, crissante et froide. Il est devenu une nappe claire et presque lumineuse d'où le jour semble se lever. Les reliefs se découpent et les profondeurs se révèlent. [… ] Le sublime dans le système kantien doit être recherché non dans le spectacle qui inspire ce sentiment, mais dans l'esprit de la personne qui le contemple et se trouve ainsi transformée." P 112 et 113

"L'un des petits mystères de nos humaines existences tient d'ailleurs à ce que nous parvenions à ne pas nous absorber constamment dans le sensible et le vertige. A ce que nous soyons capables de demeurer ainsi à la surface humaine des choses, le milieu fragile qu'est notre monde, quelque part entre le tout et le rien, entre l'absurde et le sublime. " P 137.