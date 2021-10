"Toi et tes nuages" de Eric Westphal : La tête dans les nuages

• Adèle et Ernestine sont les deux filles d’un grand zoologiste décédé. Elles sont très proches : Adèle veille sur sa sœur, à la limite de la folie, et elles vivent dans un enfermement croissant. Ernestine a, comme son père, une passion pour les chimpanzés, mais on comprend qu’elle vient d’en tuer un qui avait pris sa poupée. Un ancien élève de leur père, le professeur Zombrovitch, les aide et constitue un lien avec le monde extérieur. Mais il meurt et les laisse seules dans ce monde de nuages.

• Un colporteur venu vendre des brosses, s’égare dans ce monde absurde : Ernestine le séduit puis l’attache avec des chaînes, comme les singes, et seul le retour de sa sœur empêche le drame. Adèle tente de la ramener à la raison, sans succès, et c’est elle qui se retrouve enchaînée et affamée. Sa sœur finit par la délivrer, elle joue jusqu’à se perdre.

• Et à la fin, elle est perdue : sa sœur et le colporteur s’en vont vers le monde extérieur, tandis qu’on lui fait revêtir une blouse d’hôpital. Elle est prête pour l’hôpital psychiatrique, que sa sœur ne peut plus lui éviter.