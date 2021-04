"The Serpent" de Hans Herbots, Toby Finlay et Richard Warlow : en plein dans les babas

• Par une série de flashbacks impeccablement agencés, la série rompt avec la linéarité de l’histoire et développe un rythme alerte, propre à réserver diverses surprises au spectateur. De la même manière, ce procédé permet de rentrer par touches successives dans la vie antérieure de l’énigmatique Alain et de comprendre certains ressorts de sa personnalité.

• Tahar Rahim, qui campe à merveille ce “serpent“, excelle à révéler les multiples facettes d’un tueur à sang froid, détrousseur de Hippies : impassibilité et goût de la dissimulation, patience reptilienne pour sélectionner et ferrer ses proies, indifférence à la souffrance d’autrui et absence totale d’empathie. Ajoutons à cela un sentiment d’impunité et la certitude de n’être en rien responsable du sort fatal qu’il réserve à ses victimes, mis sur le compte de la discrimination subie en raison de ses origines mêlées. Menteur et manipulateur pathologique, ce serpent-là n’est guère éloigné du tueur en série tel que le définit Douglas dans Le Tueur en face de moi (voir chroniques Mindhunter saisons 1 et 2).

• Autour de ce prédateur en chef évoluent des personnages qui cultivent tous à divers titres une complexité les rendant intéressants et humains. C’est notamment le cas de Marie-Andrée, alias Monique, très ambivalente vis-à-vis de son redoutable amant, lequel s’y entend à merveille pour exploiter ses multiples failles. Que dire du jeune Knippenberg, aussi agité que lucide, indigné par la “royale“ indifférence des autorités consulaires et diplomatiques tant britannique que hollandaise ? La série dresse un portrait sans concession de ces gens payés rubis sur l’ongle, qui se préoccupent plus de leur partie de golf ou de tennis que du sort de leurs compatriotes en danger mortel.

• La série se déroule sur fond de tubes d’Aznavour, Dutronc et consorts particulièrement bien choisis, même s’ils sont parfois grinçants, comme le Requiem pour un con de Gainsbourg. Le Moonlight Mile des Rolling Stones vient achever en apothéose ce périple meurtrier, tout comme il concluait Sticky Fingers, l’un des albums majeurs du groupe, qui berça les seventies.