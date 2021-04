"The Nightingale" de Jennifer Kent : ultra-violent et plein de grâce, le film choc du Festival de Venise en 2018…

Gabin disait qu’un bon film, c’est : « premièrement une bonne histoire, deuxièmement une bonne histoire, et troisièmement, une bonne histoire ». De ce point de vue là, pour The Nightingale, on est gâté : son scénario est d’une solidité de roc et sa richesse est inouïe. Non seulement il relate l’histoire de la vengeance – implacable – d’une femme blessée par les hommes au plus profond de sa chair, mais il dresse, dans un même élan d’écriture, un état des lieux des ravages du colonialisme britannique sur la population aborigène d'Australie. D’un scénario qui enchaîne, à cause de ses sujets mêmes, des séquences de grandes violences, physique ou psychique, on aurait pu penser qu’il débouche sur un film plutôt horrifique. Par le talent de sa réalisatrice, il donne une œuvre qui tient à la fois du thriller, de la fable, du western, du manifeste politique et du film d’aventures. On est époustouflé par la maîtrise de la réalisatrice qui aborde tous ces genres sans jamais perdre de vue son propos, sans jamais donner l’impression que son film, magnifique sur le plan formel, s’égare ou s’éparpille. Malgré tous ses emprunts à divers genres, The Nightingale est une seule et même œuvre. On s’y engouffre avec une fascination qui ne prend fin qu’au générique final.

Le magnétisme qu’exerce The Nightingale vient aussi de ses acteurs. Honneur aux dames et à l’héroïne du film. Dans le rôle de Clare, irradiant tour à tour détermination inflexible, douleur inapaisable, et compassion humaniste, la comédienne irlandaise Aisling Franciosi (The Fall, Game of thrones) est tout simplement stupéfiante. Dans un rôle à l’opposé de ce qu’il a pu jouer jusqu’alors, le britannique Sam Claflin (Hunger Games, A la dérive) étonne aussi par son engagement à être un des personnages les plus haïssables de l’histoire du cinéma.

Le choix du « format » du film n’est pas non plus étranger à sa réussite. Jennifer Kent a préféré le format académique au « scope ». Le résultat lui donne raison. Les personnages ne sont jamais noyés dans les paysages, aussi imposants et grandioses soient-ils.