"Sur les routes des marches de Bretagne" : itinéraires de légende dans la Bretagne médiévale de la duchesse Anne, reine de France

Voici un merveilleux guide "touristique", chargé d'histoire, pour nous faire découvrir ou redécouvrir cette région frontalière qu'on appelle les Marches de Bretagne, zone tampon entre la Bretagne du duché féodal jaloux de son indépendance et le royaume de France moyenâgeux aux visées expansionnistes. Ce territoire, l' Ille et Vilaine d'aujourd'hui pour sa grande part, s'étend depuis Machecoul au sud, et Nantes, la capitale d'Anne de Bretagne, jusqu'au Mont Saint Michel au nord. Nous passons par les cités où guerroya Bertrand Du Guesclin pendant la guerre de Cent Ans, comme Dinan ou Bécherel et par le site emblématique de Saint Aubin du Cormier, près de Rennes, où périrent 6 000 chevaliers bretons défaits par les troupes de Charles VIII en 1487. Ce fut le début de la fin de la fière et indépendante Bretagne. Fait peu connu et peu banal, 600 archers anglais étaient venus avec des auxiliaires gascons et biscayens soutenir les Bretons contre les Français de France, eux mêmes aidés par un régiment d'Ecossais... Le "choc" fut terrible et hanta longtemps les mémoires.

A la rencontre des "vieux châteaux forts des marches profondes" érigés entre les 12e et 15e siècles, détruits et reconstruits dix fois, témoins des durs combats contre les Anglais des Plantagenet puis contre les troupes de plusieurs rois de France, c'est toute une épopée qui nous saute à la figure avec force illustrations et documents d'époque, récits, poèmes, chansons de troubadours...

On "visite", entre autres, les châteaux de Fougères (la plus grande enceinte fortifiée d'Europe) et de Vitré, encensé par le bon Roi Henri IV, et ses maisons "fantastiques à porches et pans de bois", ou encore la forteresse du Mont Saint Michel, jamais investie. et puis Dol de Bretagne et sa cathédrale, Montmélian qui "rougit encore du sang des Anglois"...