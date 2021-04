"Soi-même comme un roi : Essai sur les dérives identitaires" d'Elisabeth Roudinesco : qui trop embrasse mal étreint

« Entre 2000 et 2015, ce vocabulaire commença donc à prendre racine en France dans les départements d’étude de genre et de postcolonialité …Sans compter les multiples néologismes : noiritude signifie négritude sur le modèle de la blanchitude, ou encore blantriarcat, terme fabriqué par des associations féministes « racisées » pour dénoncer un suprémacisme blanc et patriarcal. » (page 187)

Pour éclairer la lanterne des lecteurs, ce second extrait :

“ Ces groupes situés à la droite de la droite et se réclamant d’une idéologie de la « Souche », - « Génération identitaire », « Français de souche », nationaux populistes, néo-réactionnaires en tout genre etc -, ne sont pas devenus identitaristes à la suite d’une lente dérive. Habités par un projet de ségrégation, ils sont les héritiers d’une tradition composée de néo-fascistes, nativistes, conspirationnistes, néo-impérialistes, suprémacistes. »

Un dernier extrait (page 243) : « Par le biais des réseaux sociaux, les groupes de la nébuleuse nationale-identitaire prospèrent sur la misère des peuples pour propager leurs idées régressives. Ils partagent avec leurs ennemis extrémistes de l’autre bord une détestation absolue du progressisme de la gauche, mais pour d’autres raisons. Ils sont résolument attachés à la tradition des anti-Lumières, fort bien décrite par l’historien Zeev Sternhell, et selon laquelle le sujet n’existe que dans et par la communauté, et l’individu par ses particularités. »