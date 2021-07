"Sinaï (la terre qu'illumine la lune)" de Lelio Bonaccorso et Fabio Brucini : un beau témoignage sur la vie des bédouins et le respect interreligieux

A l'invitation de son ami Fabio parti vivre au début des années 1990 au bord du désert à Sharm-El-Sheik (Egypte), le dessinateur Lelio Bonaccorso entreprend en 2016 un voyage le long de la péninsule du Sinaï, à la rencontre des "Bedu", ainsi que se nomment les bédouins.

Ce roman graphique traduit par l'image et un texte épurés le silence, la patience et les traditions de ces hommes et femmes du désert. Loin des tensions internationales d'alors, il découvre leur relation au temps et aux autres (dans le désert, les bédouins dressent comme première tente celle de leurs invités), leur relation au désert et à Dieu. Ils protègent depuis 1700 ans, sur le mont de Moïse, le Monastère de Sainte Catherine, lieu de rencontre harmonieuse entre l'islam et le monde chrétien, l'un des plus anciens lieux sacrés du monde. Illustré de nombreux dialogues, ce roman graphique est composé comme un reportage, menant de lieu en lieu, de découverte en découverte. Ses couleurs donnent une large place aux ocres, sépia et bruns - les multiples nuances de la roche et du sable.