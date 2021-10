"S'adapter" de Clara Dupont-Monod : d'intenses moments de lecture pour une histoire terriblement humaine et magnifiquement racontée

Un jour, dans les Cévennes, "l'enfant" vient à naître. Peu de mois suffiront à constater qu'il est enfermé dans son corps et que s'il grandit, il ne saura ni parler, ni voir, ni bouger. Ce drame intime percute "l'aîné" et "la cadette", et des parents qui feront tout pour affronter le drame, surmonter l'indifférence ou l'incompréhension de leur entourage. Ce sont les pierres de la maison juchée au cœur de la forêt cévenole qui vont être témoins de ce bouleversement, et avec leur sagesse millénaire, vont décrire les transformations de la vie de la famille, en particulier de "l'aîné", de "la cadette" et d'un troisième personnage qu'il est mieux de découvrir sans le nommer. Au milieu d'une nature aimée et sublimée, entre révoltes, replis, tendresse et culpabilité, chacun va réagir avec son caractère, mais chacun va aussi recevoir de cet enfant "différent", un tribut lourd et fondateur.