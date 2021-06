"Raison et dérision" de Xavier Gorce : chacun devrait avoir son "passeport sanitaire d’humour"

Xavier Gorce décrit clairement la mécanique à l’œuvre qui a conduit à la désolidarisation du quotidien auquel il collaborait de longue date puis à son départ. Il y voit une dérive dangereuse pour notre démocratie via un phénomène de censure insidieux, de nature à restreindre la liberté d’expression.

Deux ingrédients ont été à l’œuvre dans ce cas emblématique mais loin d’être isolé. D’abord, l’activisme de professionnels rompus à la pratique des réseaux sociaux. Ceux-ci organisent des “campagnes d’indignation” afin d’alimenter leurs combats par des polémiques en quelques étapes bien huilées : choix d’un “propos problématique” ou qui “paraît l’être” et qui est agité comme un “chiffon rouge” dans un “univers où notre expérience du monde se fait à travers les écrans” ; ralliement des activistes sur le web ; ciblage des comptes des “journalistes à prendre à témoin” pour leur faire croire “qu’ils sont face à un tsunami”. Ces activistes sont très efficacement relayés par des journalistes acquis à la culture woke (mot issu de wake, comme ‘éveillé aux injustices catégorielles’). Cette population se voit “comme des justiciers au service de causes sociales” qui ont depuis longtemps renoncé à exercer leur métier.

L’auteur rappelle que le dessin de presse est un genre d’expression en recul notamment depuis que le New York Times l’a banni de ses pages en 2019. Né au XIX siècle en réaction aux absolutismes, il est pourtant indissociable de la naissance de la démocratie. Gorce évoque Goya, inventeur d’un art finalisé qui, entre 1790 et 1820, caricature la noblesse ou le clergé ou témoigne des horreurs de la guerre menée par Napoléon. Gorce en profite pour définir le dessin de presse à travers ce triptyque de “langage universel qui prend l’actualité à témoin et déploie une tonalité humoristique”.

Face à ces dérives inquiétantes, Xavier Gorce prononce un plaidoyer vibrant en faveur du dessin d’humour qui “cultive l’art de la distance'' car son auteur, qui observe et dessine, se “tient physiquement un peu à l’écart”. Il doit “gommer, reprendre”, bref “réfléchir pour choisir''. Il doit aussi “comprendre”, s’abstraire des émotions (y compris des siennes), des appels aux “partis pris à l’indignation, à l’empathie ou à la haine”.

Gorce voit clairement que le dessin d’humour est combattu par les censeurs et autres fondamentalistes car il est une menace pour le sens du sacré (religieux, politique…) sur lequel ils fondent leur emprise sur une partie de la société. La raison recule face aux émotions, d’autant que le “nivellement de la parole y favorise également l’équivalence de crédibilité entre le béotien et le savant”. L’auteur ajoute que le dessin ne peut être instrumentalisé par la politique ou l’idéologie ; il questionne tous les travers de la société, ses élites comme le peuple.

On aime ce rappel à la raison, au discernement, à l’intelligence, bref à l’Esprit des Lumières qui a tant façonné notre pays et doit aussi s’incarner dans le dessin de presse. On se réjouit également que le Monde se soit (un peu) racheté en ayant décidé de remplacer Plantu (qui a pris la défense de Gorce) par un collectif de dessinateurs talentueux.

Enfin, ce manifeste est ponctué de quelques dessins savoureux de sa série des manchots, les Indégivrables comme celui dans lequel l’un d’entre eux proclame : “les faits sont complètement démentis par mon opinion” ! Le lecteur comprendra que nous apprécions particulièrement l’humour de ces Manchots !