"Qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ?" : un concours de cabotinage qui laisse perplexe

• Que Michel Fau ait eu envie de jouer le rôle de Bette Davis dans ce rôle on peut le comprendre, tant il y a à faire ici en incarnant ce monstre sacré. Las ! sa première apparition brouille les cartes : la pantomime pathétique de Bette Davis jouant une petite fille s’apparente ici au transformisme le plus convenu et le plus vide. S’il s’agit juste de faire rire en se déguisant en femme (et donc en femme pas sexy), le pari est gagné, mais on peut regretter qu’il faille s’en tenir là.

• Les dialogues, à l’exception de quelques réparties cinglantes et à la grossièreté réjouissante de Bette Davis à l’adresse de Joan Crawford (« pécore texane », « sudiste crasseuse »,« Ellea épongé la gente masculine de Hollywood, sauf peut-être le chien Lassie ! »), sont sans relief et sans invention et ni les numéros de chant, ni les pas de danse ne parviennent à sauver l’ensemble.