• Josiane Pinson, férue de psychanalyse et adepte des arts martiaux, cumule les emplois au théâtre, au cinéma, à la télévision : autrice, metteuse en scène, interprète. Émule de Benoîte Groult, elle a joué notamment dans ses «Vaisseaux du cœur » Elle a créé elle-même la Quarantaine rugissante (joué 250fois) et le triptyque des Psy(Causes) et, avant, plusieurs pièces particulièrement décoiffantes : Strasbourg Purée, sa première, Joue moi un air de Tapioca, Nitro-Goldwin-Pinson, Single again, Quereste-t-il de l’abat-jour ?, Vie, agonie, et passion de Marilyn Prisu.

• Au cinéma, en 2019, elle interprète le rôle de Christine Lagarde dans Adults in the room de Costa Gavras ; auparavant elle a joué souvent des rôles de juge ou d’avocat avec Georges Lautner (Room services). À la télévision, on la voit dans d’innombrables séries (Tribunal dans le rôle de Maître Guyot). Signe particulier : une voix incontournable pour les doublures (peut être la voie la plus entendue à la télévision avec plus de cent séries en trente ans (dont American beauty, House of cards…). Totalement autodidacte. Un humour inoxydable, une créativité intense, une énergie débordante. A 65 ans, le charme immense de cette jeune Chevalière (!) des Arts et des Lettres (distinguée par Françoise Nyssen) lui promet encore de poursuivre une longue et brillante carrière.