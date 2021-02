"Pour l'amour des livres" de Michel Le Bris : une amitié entre le voyage et la littérature

L’ouvrage suit l’itinéraire singulier de son propre guide, lecteur assidu et auteur profus. Il est un plaidoyer vibrant, une ode chaleureuse, un merci sans cesse renouvelé à tous les livres ; à tous ceux qu’il a lus et aux autres, rangés dans une bibliothèque quelque part ou empilés dans la poussière, qui attendent avec la patience de l’immortalité, d’être remarqués, saisis, ouverts d’une main ferme et d’un regard envieux.

Elevé par la lecture, façonné par les livres, l’auteur s’est mis au service des histoires qui l’ont fait rêver, des récits sur lesquels il a vogué, des héros qui l’ont inspiré, des horizons et des tempêtes qui l’ont fait échouer aux quatre coins d’un monde à ciel ouvert. Il décrit ce qui fait l’écrivain dès le réveil, la nuit, au creux de chaque instant, sa quête incessante, ses misères comme l’absolu de ses rêves et la soif de ses conquêtes. Une bonne part de ce qui fait un livre est contée là : une histoire, un souffle, un rythme, l’irremplaçable poésie, le surgissement inattendu des mots. Le pourquoi et le comment de la littérature appelée au chevet des maux du monde. L’écriture, le récit, la fiction : qui sait mieux dire le réel et imaginer l’avenir ?