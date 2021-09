"Point cardinal" de Sébastien Desjours : un "je" qui m’échappe

Un spectacle poignant, juste, débordant de sincérité et d’humanité. Sébastien Desjours incarne avec subtilité, nuance et retenue ce personnage pétri de souffrance et plein d’amour qu’est Laurent. On suit l’itinéraire courageux et douloureux de la désincarnation de cet « homme » (genre défini par la norme) pour laisser s’épanouir cette femme (nature profonde et identité si rayonnante) Qu’importe ce qu’est le monde qui l’entoure régit par des modèles standardisés de genre, qu’importe que ceux que l’on aime vous refuse pour ce que vous êtes, il faut laisser le corps exulter et vivre « sa » vie.