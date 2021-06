"Playlist" de Nine Antico : dans un noir et blanc glamour et coloré… le portrait, swing, marrant et triste d’une trentenaire paumée

Quelle jolie idée que ce portrait de trentenaire paumée qui se cherche, se cogne partout -aux gens et aux emplois- et accumule les déconvenues aussi bien amoureuses que professionnelles. Il en dit beaucoup sur cette génération souvent perdue, qui, à force de rêver, a du mal à se fixer et trouver sa place.

Entre réalisme et fiction, le film est formidable. Dans un sublime noir et blanc, soutenu par un récit en voix of dit par le chanteur Bertrand Belin, il enchaine des scènes tour à tour, drôles et nostalgiques, voire carrément hilarantes ou loufoques. Il ne s’agit pas d’une juxtaposition aléatoire. Toutes ces scènes ont un sens et s'emboîtent selon la logique, fantaisiste mais très réfléchie, de leur réalisatrice, Nine Antico.

Cette dernière vient de la BD, et cela lui a donné le sens du cadre, de l’image et du découpage. Sur le plan formel son film est un petit bijou. Sur le plan musical aussi. Ce n’est pas par hasard qu’elle l’a intitulé Playlist. Les musiques structurent le scénario, donnent aux scènes leur rythme et leur tonalité. De True love will find in the end de Daniel Johnston à Les Yeux pour pleurer de Nana Mouskouri, l’oreille se régale.

Et puis, et puis, il y a l’interprétation de Sophie, l’héroïne, par Sara Forestier. La comédienne « magnétise »non seulement parce qu’elle ne laisse échapper aucune des « nuances » de son rôle, mais parce qu’elle joue avec son corps comme personne. Son engagement physique est impressionnant. A ses côtés, l’ultra-douée Laetitia Dosch, est bluffante elle aussi de naturel, d’humour et de justesse. Dans un rôle de cuisinier sexy et surexcité, Pierre Lottin ( le fils niais de la famille Tuche) fait lui aussi des merveilles.