"Paul Morand" de Pauline Dreyfus : l'ouvrage vient de recevoir le Prix Goncourt de la biographie, nous republions cette chronique parue en début d'année. Une analyse profonde qui ne laisse rien de côté de Morand, l’homme pressé de tout vivre

Comment sait-on que, d’emblée, un auteur va nous conquérir ? Pauline Dreyfus y réussit dès les premières lignes du prologue de son livre et nous voilà partis pour 440 pages (hors annexes) d’un texte aussi riche que merveilleusement raconté : la traversée du monde de 1888 à nos jours se fait avec l’effervescence que la plume de Paul Morand requiert.

L’écrivain-diplomate, ambassadeur de France qui ne tenait pas en place fut – en son temps – un Casanova dévorant les femmes avec la même passion qu’éprouvait ce Narcisse en pâmoison devant sa propre image. L’auteure n’omet rien, ni le jugement des tiers ni celui que Paul Morand porte sur les autres, sur les villes qu’il a tant aimées comme sur ses ennemis écartés d’un revers de main. Tout ce qui, selon lui, ne mérite pas son regard est en effet balayé à la vitesse du vent. Cette traversée du temps englobe deux guerres mondiales, des décennies d’exil en Suisse et d’opprobre pour cet écrivain qui rêva d’être le Proust de son temps. Déployant l’éventail de ses amis que furent Giraudoux, Saint John Perse, Darius Milhaud, Roger Nimier, Radiguet, Francis Poulenc, Chanel, Paul Morand n’eut de cesse que de suivre cette bohème cosmopolite dont Cocteau fut le magicien. Quêtant les honneurs – entre autres l’Académie Française et le Goncourt – il guettera jusqu’à sa dernière heure la reconnaissance des puissants.

Le plus époustouflant de cette biographie tient à son rythme et à cette analyse profonde et nuancée de Pauline Dreyfus ne laissant de côté ni les travers de Morand ni les raisons de ses choix. Une qualité d’écriture et de pensée qui en fait un régal.