"Notre Planète" : Une éblouissante pédagogie de la biodiversité !

Cette série est exceptionnelle dans la forme et dans le fond. Les images haute définition, l'emploi des drones, la scénarisation des séquences ne pourront que susciter au pire, un intérêt certain, au mieux, un véritable émerveillement. Il ne s'agit pas plus ici de se faire peur, à l'image de Une Vérité qui dérange (produite par le sénateur américain Al Gore en 2006), que de s'éblouir de la beauté de la nature et des êtres vivants qui la peuplent mais de comprendre ses fragiles équilibres et les menaces qui pèsent sur leur préservation. Cette série prend le parti de nous éblouir des beautés et de la réalité du monde vivant. Elle est donc à conseiller à tout âge, car souvent, la découverte, la pédagogie et l'admiration sont les premiers pas vers le respect et la préservation de ce qui nous touche et nous entoure. En son temps, Le Monde du silence du Commandant Cousteau, avait éveillé la conscience écologique d'une génération. Après la très remarquable série Planète Terre, coproduite par la BBC et Discovery Chanel en 2006, Notre Planète pourra contribuer, sans aucun doute, à cet éveil, si ce n'est à ce réveil.