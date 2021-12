"Notre-Dame des siècles, une passion française" de Mathieu Lours a été publié aux éditions du Cerf.

La chronique illustrée des grandes et petites heures de Notre-Dame. Sa traversée flamboyante et poignante à travers les âges, les régimes et les personnages qui ont fait la France. Pourquoi et comment la cathédrale de Paris, reconnue comme une part de l'identité d'un État laïc et républicain, est-elle devenue l'âme de la France ?

Dans un parcours chronologique en 8 chapitres, Mathieu Lours retrace les 8 siècles de son histoire, de l'élan populaire qui permit son édification au Moyen Âge à la fascination planétaire qu'elle exerce de nos jours -l'émotion internationale en a attesté lors de l'incendie du 15 avril 2019.

Chapitre I, L'Ecclesia Parisiensis avant Notre -Dame / V °- XII° siècle. La première cathédrale de l'île de la Cité édifiée par les Mérovingiens et les Carolingiens et dont on retrouve des fondations sous Notre-Dame de Paris, l'actuelle cathédrale dont la première pierre fut déposée au XII° siècle.

Chapitre II, La cathédrale de la monarchie capétienne, XII° et XIII° siècles.

Chapitre III, Une église au cœur de la naissance de l'idée nationale. Dans les tourments des XIV° et XV° siècles.

Chapitre IV, Notre-Dame, la « paroisse de l'État » sous la monarchie absolue. De la Renaissance aux Lumières.

Chapitre V, Notre-Dame en Révolution. Espoirs, épreuves et renaissance de l'Église nationale.

Chapitre VI, Une cathédrale pour l'Empire. Napoléon et Notre-Dame.

Chapitre VII, La cathédrale de la nation. Notre-Dame au XIX° siècle, entre rois, empereurs et Républiques.

Chapitres VIII, Notre-Dame entre nation et mondialisation. XX° et XXI° siècles.

Ainsi, Mathieu Lours célèbre le « personnage » de Notre-Dame, grand témoin de notre histoire, dont la vocation est civique, nationale, internationale tout autant que catholique et parisienne..