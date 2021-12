"Narcos" de Chris Brancato, Carlo Bernard, Doug Miro : La guerre des gangs aura bien lieu. Les ravages de la drogue... un sujet toujours d’actualité

Cette version d’anthologie à l’origine de nombreuses déclinaisons méritait que Culture-Tops y consacre une chronique d’autant que ce sujet reste un sujet toujours d’actualité.

Souvenons-nous de la campagne lancée par Nancy et Ronald Reagan avec le fameux « Just Say No » pour alerter, dans leur campagne d’éducation, contre les ravages de la drogue sur la jeunesse du pays.

Véritable fresque à la Diégo Rivera, cette série dramatique nous dépeint les années de tourmente entre 1970-1995 de l’Amérique latine, ciblant ici plus particulièrement la Colombie aux mains des narcotrafiquants.

Ainsi plusieurs cartels ont coexisté et ou se sont succédés dans ce pays sous les noms de cartels de Medellin, de Cali…

Outre les cartels en eux-mêmes, d’autres forces en présence s’affrontent sur les terrains physique et diplomatique au premier rang desquels on retrouve les USA avec notamment la DEA (Drug Enforcement Administration), dépendante du ministère de la justice américaine : quel que soit le président américain, l’inquiétude s’amplifiant devant la pénétration de plus en plus intensive de la drogue chez eux, de Nixon à Bush en passant surtout par Reagan, ils ont œuvré avec cette agence fédérale.

Enfin ne pas oublier une autre force d’importance et pas des moindres celle du M-19, mouvement de guérilla colombienne qui a, entre autres, combattu les cartels, souhaitant taxer les narcotrafiquants.

NARCOS nous permet d’approcher au plus près ce que fut la grande époque de ces cartels avec leurs corollaires sans lesquels ils n’auraient jamais pu acquérir une telle puissance devenue tentaculaire : manipulations, compromis, violence et corruption furent les vrais outils de cette domination qui a su atteindre des sommets au niveau national mais dont l’emprise s’est propagée bien au-delà de leurs frontières.

Comme indiqué, cette série inspirée de faits réels se doit donc comme pour toute fiction d’être agrémentée de faits narratifs pour en mieux imprégner la toile à la fois d’émotion mais aussi de suspens.