"Napoléon et les siens, un système de famille" de Vincent Haegele : si, si, il y a encore des choses à apprendre sur Napoléon...

- Dans une recherche de ses personnages au plus près de leurs sentiments intimes, Vincent Haegele donne à lire un tableau riche et varié de la famille Bonaparte. On y peut découvrir, notamment, des passages très personnels sur l’éducation de Caroline Bonaparte et d’Hortense de Beauharnais à la Maison des Loges et leur relation avec sa directrice, Madame Campan, grâce à de nombreux extraits de correspondances ; on y découvre aussi le sentiment de Joseph Bonaparte de ne pas avoir eu d’enfance, ou encore les manies superstitieuses d’Elisa, exaspérant son frère Napoléon.

- Grâce à une documentation étudiée avec minutie et des connaissances à la fois amples et approfondies, Vincent Haegele analyse de façon systématique le contexte historique, politique et géopolitique des actions qu’il décrit, retraçant, entre autres, avec force détails, l’histoire de la Corse et celle de la famille Bonaparte depuis le 16ème siècle, ou encore les problématiques d’instauration des lois françaises en Hollande, dont le peuple est divisé entre le parti français et le parti anglais.

- La trame du livre est habile, laissant entrevoir les stratégies ambitieuses des uns et des autres comme les nœuds d’une intrigue complexe. Et l’histoire de l’Empereur, que l’on connaît par cœur dans ses grandes lignes, parvient à faire naître un certain suspense, car, on a beau le savoir, l’auteur nous rappelle, après des passages presque rassurants, que « c’est au moment où Napoléon croit révolu le temps des guerres et des conquêtes sanglantes que les nuages les plus noirs s’accumulent sur son Empire ». Ainsi, l’ensemble de ce récit bien écrit, à la fois passionnant et tragique, est très agréable à lire.