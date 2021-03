"Metropolis" de Philip Kerr : début de carrière et fin de parcours pour Bernie

Philip Kerr a – avait hélas puisqu’il est disparu en 2018 d’une longue maladie – une incroyable capacité à faire revivre l’époque, comme s’il l’avait vécue. Ces années qui ont suivi la défaite de 1918 et fait le lit du nazisme sont charnières pour l'Allemagne. L’auteur brosse le portrait de cette époque avec justesse et sans tomber dans la caricature. Derrière le roman et l’histoire, se cache un passionnant livre d’histoire.

Quel plaisir de retrouver Bernie, le flic incorruptible apparu dans La trilogie berlinoise en 1998, pour sa quatorzième aventure. Catapultée sous le nazisme, mais aussi sur le front, dans de grandes capitales européennes, en Amérique du Sud ou à Cuba ou même dans le sud de la France, il commence ici une carrière qui le conduira jusque dans les années 50 en Grèce. 14 volumes sans linéarité chronologique mais avec ce fil conducteur d’un homme implacable dans sa lutte contre le crime et le nazisme comme s’ils étaient indissociables, les deux faces de la bête immonde.

Peu importe ici le sujet et l’enquête policière car, disons le franchement, ce n’est pas le meilleur de la série, mais qu’importe … Bernie tire sa révérence avec cette élégance dont même l’époque sordide n’a eu raison. Il garde dans les rapports avec ses semblables cette distinction unique qui s’exprime aussi bien avec les femmes qu’avec les rares hommes biens qu’il aura croisés. Et face à tous les voyous qu’il a côtoyés, jamais de compromis.